Remco Evenepoel lascia la Soudal Quick-Step e passa alla Red Bull-Bora-hansgrohe

HQ Dopo settimane di speculazioni, Remco Evenepoel ha confermato che lascerà la sua squadra, Soudal Quick-Step, e si unirà alla Red Bull-Bora-hanshgrohe per il prossimo anno. Il 25enne belga, due volte campione olimpico nel 2024 (corsa su strada e cronometro), due volte campione del mondo, vincitore della Vuelta a España, più volte vincitore di Monumenti (tra cui due Liegi-Bastogne-Liegi), ha preoccupato i fan che si è recentemente ritirato dal Tour de France, dove è comunque riuscito a vincere una tappa. Evenepoel mette fine a un periodo di sei anni su Quick-Step, dal 2019, quando Evenepoel è diventato professionista. Evenepoel ha rifiutato un'estensione del suo contratto, che sarebbe scaduto alla fine del 2026, e con essa è stato "deciso che è nell'interesse di tutti concordare che Remco possa trasferirsi alla fine dell'attuale stagione 2025". Secondo Cycling Weekly, Evenepoel dovrà pagare 5 milioni di euro a Quick-Step come risarcimento, e Red Bull aggiungerà 2 milioni. Poco dopo il suo ritiro dal Tour, Evenepoel ha pubblicato di aver spinto troppo, di aver partecipato al Tour con una costola rotta e di non essersi ancora completamente ripreso dal grande incidente del dicembre 2024. A proposito del giorno in cui ha deciso di lasciare il Tour de France, ha detto che "è diventato uno dei momenti più crudi e vulnerabili della mia carriera. Mi sono spezzato e, stranamente, ne sono orgoglioso. Va bene smettere. Va bene sentirsi stanchi. Va bene essere umani. A volte fare un passo indietro è la cosa più forte che puoi fare". Vincenzo Izzo / Shutterstock