Remco Evenepoel non si vede a sfidare Pogacar per il Tour de France, è incredibile "solo essere vicino a lui"

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Remco Evenepoel ha vinto due tappe consecutive del Tour de France: domenica ha conquistato il Plateau de Solaison e martedì ha dato una lezione magistrale vincendo la 16ª tappa, una cronometro individuale, 28 secondi più veloce del suo principale rivale, Tadej Pogacar, e oltre un minuto più veloce di tutti gli altri corridori. Ha ottenuto una grande vittoria per il suo paese nella Giornata Nazionale Belga, ma ha detto che la sua vittoria è stata agrodolcia quando ha saputo che il suo compagno di squadra della Red Bull-Bora-hansgrohe, Florian Lipowitz, era caduto.

"È molto sfortunato, è come una pillola agrodolce da ingoiare con questa vittoria" ha detto Evenepoel (via Reuters). "Mancherà molto nella squadra. È un grande peccato per noi come squadra perderlo perché stava chiaramente facendo un ottimo Tour de France. È un momento particolarmente triste."

Lipowitz era quinto prima di partire dalla sedicesima tappa, ma si è ritirato dalla gara a causa di una frattura della clavicola. Jonas Vingegaard del Team Visma, che era secondo, ha subito anch'egli una caduta sabato e si è ritirato, quindi ora Evenepoel è la migliore posizionata per concludere seconda al Tour de France.

Pogacar guida la gara, ed Evenepoel è seconda a 4:32 minuti di distanza. Il terzo in classifica generale è Isaac del Toro, che è a 2:19 secondi da Evenepoel, quindi il belga ha una posizione ottima per finire secondo, e questo è tutto ciò che pensa: non si vede in grado di sfidare Pogacar per il titolo.

"Onestamente, no", disse se stava pensando di prendere lo sloveno. "Sono solo concentrato sul mio posto. Voglio dire, Tadej è sulla strada per vincere un quinto Tour de France. È semplicemente incredibile poter essere un po' vicino a lui."Remco Evenepoel ha vinto la Vuelta a España nel 2022, la sua unica vittoria in un Gran Giro, e ha anche vinto tre Campionati Mondiali UCI nel 2023, 2024 e 2025.