Remco Evenepoel non si vede a sfidare Pogacar per il Tour de France, è incredibile "solo essere vicino a lui"
Remco Evenepoel ha chiare possibilità di chiudere secondo al Tour de France, ma non si vede come un vincitore con Pogacar in testa.
Remco Evenepoel ha vinto due tappe consecutive del Tour de France: domenica ha conquistato il Plateau de Solaison e martedì ha dato una lezione magistrale vincendo la 16ª tappa, una cronometro individuale, 28 secondi più veloce del suo principale rivale, Tadej Pogacar, e oltre un minuto più veloce di tutti gli altri corridori. Ha ottenuto una grande vittoria per il suo paese nella Giornata Nazionale Belga, ma ha detto che la sua vittoria è stata agrodolcia quando ha saputo che il suo compagno di squadra della Red Bull-Bora-hansgrohe, Florian Lipowitz, era caduto.
"È molto sfortunato, è come una pillola agrodolce da ingoiare con questa vittoria" ha detto Evenepoel (via Reuters). "Mancherà molto nella squadra. È un grande peccato per noi come squadra perderlo perché stava chiaramente facendo un ottimo Tour de France. È un momento particolarmente triste."
Lipowitz era quinto prima di partire dalla sedicesima tappa, ma si è ritirato dalla gara a causa di una frattura della clavicola. Jonas Vingegaard del Team Visma, che era secondo, ha subito anch'egli una caduta sabato e si è ritirato, quindi ora Evenepoel è la migliore posizionata per concludere seconda al Tour de France.
Pogacar guida la gara, ed Evenepoel è seconda a 4:32 minuti di distanza. Il terzo in classifica generale è Isaac del Toro, che è a 2:19 secondi da Evenepoel, quindi il belga ha una posizione ottima per finire secondo, e questo è tutto ciò che pensa: non si vede in grado di sfidare Pogacar per il titolo.
"Onestamente, no", disse se stava pensando di prendere lo sloveno. "Sono solo concentrato sul mio posto. Voglio dire, Tadej è sulla strada per vincere un quinto Tour de France. È semplicemente incredibile poter essere un po' vicino a lui."Remco Evenepoel ha vinto la Vuelta a España nel 2022, la sua unica vittoria in un Gran Giro, e ha anche vinto tre Campionati Mondiali UCI nel 2023, 2024 e 2025.