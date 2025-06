Remedy afferma che l'aggiornamento gratuito della Ultimate Edition di Control arriverà su PS5 e Xbox Series X/S questo autunno

HQ

A marzo, Remedy Entertainment ha lanciato un aggiornamento per Control su PC, una patch che ha portato una missione PS5 esclusiva da tempo sulla piattaforma, insieme ad alcune altre chicche aggiunte. L'aggiornamento è arrivato e prometteva che sarebbe arrivato presto anche su PS5 (principalmente le altre parti della patch) e Xbox Series X/S, ma ora siamo alla fine di giugno e non c'è ancora alcun segno di esso.

Fortunatamente, è ancora in viaggio ma ci vorrà più tempo del previsto per arrivare. Remedy nota che la nuova timeline è prevista per questo autunno e che debutterà come aggiornamento gratuito per il gioco, in particolare per la Ultimate Edition.

Per quanto riguarda il motivo per cui ci vuole così tanto tempo per arrivare, Remedy spiega: "Ci è voluto più tempo per rilasciare l'aggiornamento della console di quanto originariamente previsto, e volevamo assicurarvi che stiamo attualmente lavorando per stabilire una data di rilascio per esso. Includerà gli stessi contenuti dell'aggiornamento gratuito per PC".

Hai intenzione di dare un'occhiata a questo aggiornamento?