Remedy ammette: Firebreak ha fatto flop e non ha venduto come previsto

Non è la notizia più scioccante, forse, ma ora sembra che Remedy sia finalmente uscito chiaro e abbia ammesso che FBC Firebreak non ha venduto così bene come speravano. I rapporti precedenti secondo cui il primo sparatutto cooperativo di Remedy aveva raggiunto un milione di giocatori non corrispondevano ai circa 200 utenti attivi visti su Steam. Quindi, anche se molti probabilmente lo hanno provato gratuitamente tramite Game Pass e PlayStation Plus, chiaramente non si è tradotto in vendite effettive.

SteamDB e i suoi numeri sono di solito un indicatore decente di dove soffia il vento e, nel caso di Firebreak, è stato ovvio. Una media di meno di 200 giocatori simultanei al giorno, con un picco inferiore a 2.000, semplicemente non è sufficiente. Questo è un chiaro segno che il gioco non è riuscito a coinvolgere o entusiasmare nessuno.

Il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, ha dichiarato in un'intervista che uno dei motivi delle scarse vendite è che Control (che condivide il suo universo con Firebreak) semplicemente non è un marchio abbastanza conosciuto da generare clamore. Tuttavia, nonostante l'inizio difficile, affermano di essere impegnati a continuare il supporto per il titolo, con aggiornamenti e miglioramenti pianificati.

Al momento della stesura di questo articolo, meno di 100 persone stanno giocando a Firebreak su Steam, e questo è a meno di due settimane dal lancio. Resta da vedere se Remedy continuerà davvero a dare vita artificiale a qualcosa di cui nessuno sembra preoccuparsi. Molto probabilmente, Firebreak diventerà solo un'altra nota a piè di pagina che nessuno ricorda tra tre mesi.

Avevi qualche speranza per Firebreak, o questo risultato era praticamente previsto?