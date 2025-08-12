Remedy è "insoddisfatto" di FBC: Firebreak ma crede di avere un "gioco solido su cui costruire"

HQ

Non si può negare che FBC: Firebreak forse non ha avuto il successo che Remedy aveva sperato. Il gioco ha ricevuto recensioni tiepide e ha visto numeri di giocatori molto scarsi su Steam, nonostante abbia presto raggiunto un milione di giocatori totali, in parte a causa degli utenti di console, e l'inclusione del lancio su PlayStation Plus e Game Pass.

Ora che è passato un discreto lasso di tempo, qual è la vera opinione di Remedy su FBC: Firebreak ? Lo studio finlandese ha commentato il gioco nella relazione finanziaria semestrale in cui spiega che mentre il lancio "ha avuto successo tecnicamente", alla fine ha "sottoperformato" su PC, il che significa che Remedy è "insoddisfatto" del gioco, anche se nota che ha un "gioco solido su cui costruire".

Per intero, Remedy spiega: "FBC: Firebreak è stato progettato come un gioco che si evolve nel tempo. Nonostante il lancio difficile, crediamo di avere un gioco solido su cui costruire. I giocatori che hanno trascorso più di un'ora con il gioco hanno recensito il gioco per lo più positivamente, dimostrandoci che l'esperienza di base del gioco è divertente. Abbiamo già rilasciato patch e comunicato come il gioco continuerà a svilupparsi. Guardando al futuro, un "Major Update" più ampio alla fine di settembre sarà il prossimo passo chiave per FBC: Firebreak. Ciò sarà supportato da attività di marketing mirate, che prevediamo possano stimolare l'interesse per il titolo. Ci impegniamo a continuare a lavorare su FBC: Firebreak, impegnandoci con la comunità ed espandendo il gioco".

Quindi, anche se il gioco non è stato il successo strepitoso che Remedy avrebbe sperato, come Alan Wake 2, è comodo sapere che dovrebbe continuare a crescere, migliorare e avere successo nel tempo.