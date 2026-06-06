Remedy mette sotto i riflettori Paranatural Manhattan nell'ultimo sguardo a Control Resonant

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La finlandese Remedy Entertainment ha condiviso la data ufficiale di lancio di Control Resonant al State of Play il 2 giugno, confermando che il sequel d'azione debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 24 settembre.

Ora, a seguito di questo, lo sviluppatore ha mostrato un altro assaggio del gioco più ampio, tutto nell'ambito del Summer Game Fest. Questo trailer si concentra particolarmente sull'ambientazione di Paranatural Manhattan, concentrandosi sulla "versione distorta della città di New York" in cui troviamo il protagonista Dylan Faden incaricato di salvare la situazione e ritrovare la sorella perduta, la star di Control, Jesse Faden.

Narrato da Emily Pope, direttrice ad interim del Federal Bureau of Control (FBC) dopo la scomparsa di Jesse, ci viene detto che Pope e Dylan lavoreranno "strettamente" in questo prossimo progetto.

Per saperne di più da Control Resonant, in un comunicato stampa viene menzionato che Manhattan è progettato come "un sandbox aperto e fantasioso" con "diverse zone visivamente diverse, ognuna piena di fazioni nemiche uniche e dedicate." Si afferma anche che sia "l'ambiente più grande e ricco che Remedy abbia mai costruito per un gioco."

Potete vederlo in pratica nel nuovo trailer qui sotto, e ricordate ancora una volta, Control Resonant debutterà il 24 settembre di quest'anno, la stessa data di Silent Hill: Townfall e Hot Wheels: Infinite Rush, nel caso avessi dei programmi per quel giorno...