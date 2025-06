Remedy offre alcune misericordiose specifiche per PC per FBC: Firebreak

HQ

Al giorno d'oggi, i giochi più recenti possono spesso richiedere l'esecuzione di un impianto piuttosto bestiale se si vuole giocare con prestazioni decenti. Tuttavia, FBC: Firebreak di Remedy ha recentemente rivelato i suoi requisiti per PC, e non sono così esigenti come si potrebbe pensare.

Indipendentemente dal preset su cui speri di eseguire il gioco, FBC: Firebreak richiede 16 GB di RAM e un'installazione di 30 GB su un SSD. Considerando che Alan Wake 2 occupava 90 GB di spazio, è bello sapere che Remedy non vuole riempire il tuo computer con la sua ultima versione.

Per le specifiche minime, che prevedono che il gioco funzioni ancora a 1080/60 fps su Low, avrai bisogno di un Intel Core i5-7600K/AMD Ryzen 5 1600X, nonché di una Nvidia GeForce 1070 o AMD Radeon RX 5600. Come puoi vedere nell'immagine qui sotto, non avrai davvero bisogno di spendere soldi per parti PC ad alte prestazioni fino a quando non vorrai arrivare al preset High Ray Tracing, che ti vedrà aver bisogno di una RTX 4080 o Radeon RX 9070 XT, ma anche in questo caso i requisiti della CPU non vanno troppo in alto, permettendoti di farla franca con un AMD Ryzen 5 3600.

FBC: Firebreak verrà lanciato il 17 giugno per PC, PS5 e Xbox Series X/S.