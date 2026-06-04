Remedy rivela le specifiche iniziali del PC per Control Resonant

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Remedy Entertainment ha rivelato la data ufficiale di lancio di Control Resonant un paio di giorni fa durante lo State of Play showcase, confermando che il gioco arriverà come parte di una finestra molto intensa tra fine settembre e inizio ottobre, in cui quasi tutti i titoli AAA sembrano voler arrivare.

La data di lancio fissata è fissata per il 24 settembre e, a più di tre mesi di distanza, ora Remedy ha anche condiviso le specifiche iniziali del PC, per darti un'idea di cosa il tuo PC richiederà per far girare il gioco. Va detto che queste specifiche probabilmente cambieranno man mano che ci avviciniamo al lancio, ma almeno forniscono una panoramica.

La cosa fondamentale da notare è che Control Resonant sarà un gioco piuttosto accessibile da giocare con le impostazioni grafiche più limitate, dato che le specifiche minime puntano a un Intel i5-8500 o equivalente AMD, una GeForce GTX 1070/Radeon RX 5600 XT e 16 GB di RAM. Il principale problema sarà la necessità di un SSD da 100 GB, che vale anche per le specifiche consigliate che semplicemente modificano i requisiti di CPU/GPU, con questa gamma grafica migliorata che richiede Ryzen 7 3700X o equivalente Intel e una GeForce RTX 3070/Radeon RX 6700 XT.

A giudicare da queste informazioni, il tuo PC riuscirà a girare Control Resonant ?