Renault presenta un'auto dimostrativa che afferma di "raggiungere un nuovo livello di decarbonizzazione"

HQ

Le case automobilistiche hanno spinto per creare e fornire veicoli che non solo siano meno inquinanti, ma che mettano anche a dura prova l'ambiente quando si tratta della loro produzione. A tal fine, Renault ha recentemente presentato un nuovo modello dimostrativo che afferma di portare la decarbonizzazione a nuovi livelli.

È noto come Emblème, ed è un modello che intende offrire una "visione di un veicolo familiare senza emissioni di carbonio a partire dal 2035", che "emette il 90% in meno di gas serra (CO 2e) durante il suo intero ciclo di vita rispetto al riferimento del 2019".

L'auto è stata recentemente presentata alChangeNow Summit Grand Palais di Parigi alla fine di aprile e, sebbene non sia chiaro se l'auto vedrà mai la produzione su larga scala, ha sicuramente un aspetto e un design che vale la pena provare.

Renault

Annuncio pubblicitario: