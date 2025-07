Renault sta diventando completamente priva di pelle su tutta la sua gamma di veicoli

HQ

Renault ha deciso di prendere una decisione piuttosto rispettosa dell'ambiente per la sua prossima lista di auto. Il colosso automobilistico francese ha annunciato che entro la fine del 2025 avrà completamente eliminato la pelle dal suo processo di produzione automobilistica, il che significa che tutte le nuove auto prodotte nel 2026 e oltre non presenteranno la sostanza.

Ciò è stato confermato in un post sul blog di PETA, che afferma: "Il vero lusso è libero dalla crudeltà, e Renault lo capisce. Rifiutando di lavorare con la pelle, Renault contribuisce a salvare vite animali, a ridurre l'impatto ambientale e a dimostrare che compassione e innovazione vanno di pari passo".

Renault non ha ancora rilasciato una dichiarazione su questo cambiamento, ma è stata una mossa che è in arrivo da molto tempo, poiché Renault in realtà non offre interni in pelle in molti dei suoi modelli da un po' di tempo, per lo più solo in una manciata di mercati esteri. Piuttosto, di recente si è concentrata sull'offerta di interni vegani realizzati con rifiuti di plastica e tessuti riciclati, cosa che PETA commenta anche brevemente.

"Oltre alla crudeltà che comporta, la pelle è altamente inquinante. A causa delle pelli più spesse utilizzate, gli interni delle auto non vegani tendono ad avere un impatto ambientale ancora peggiore rispetto agli articoli di moda realizzati con pelli di animali".

