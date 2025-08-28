Renault svelerà un nuovo modello Clio all'IAA Mobility 2025 di settembre

HQ

Renault ha confermato che sarà presente a IAA Mobility 2025 a Monaco di Baviera, in Germania, il tutto come parte di un'apparizione in cui presenterà alcuni modelli recenti e imminenti, e anche rivelando al mondo una nuovissima Clio auto.

L'8 settembre, Renault rivelerà il Clio come parte dello spettacolo, prima di consentire ai partecipanti di vedere l'auto di persona per la settimana in cui IAA Mobility è ospitato, il tutto nella parte Open Space della conferenza.

Non ci viene detto altro su questa vettura, se non che sarà la sesta generazione del modello Clio e che continuerà a iterare il formato che l'ha resa l'auto più venduta in Europa nella prima metà del 2025.

Renault

