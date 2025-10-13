Renault visar upp 5 Turbo 3E på Corsica

HQ

Rally nei primi anni '80 in Corsica, a bordo di una Renault 5 Turbo... Quelli erano i tempi. Auto meravigliosa. Posto meraviglioso. Un'epoca meravigliosa in uno dei motorsport più amati di tutti i tempi. Dato che il colosso automobilistico francese sta lavorando duramente per avviare la produzione della prossima 5 Turbo 3E, l'ha portata in Corsica e ha catturato alcune immagini in movimento dei percorsi che sono stati percorsi durante il Rally Storico Tour de Corse. La Renault 5 Turbo 3E avrà una potenza di 555 cavalli, peserà 1450 chilogrammi, sarà alimentata esclusivamente da energia elettrica e sarà rilasciata nella primavera del 2027.

"Renault 5 Turbo 3E, "mini-supercar" e moderna rivisitazione elettrica delle iconiche Renault 5 Turbo e Turbo 2, ha fatto il suo debutto nello storico rally Tour de Corse. Il debutto è avvenuto prima della competizione, che si è conclusa l'11 ottobre, che quest'anno celebra il 40° anniversario della vittoria di Jean Ragnotti al volante di una Maxi 5 Turbo nel 1985. Per questo debutto pubblico, due prototipi avanzati di Renault 5 Turbo 3E hanno effettuato run e drift a Calvi e sui percorsi delle iconiche prove speciali: Notre Dame de la Serra e Montegrosso. Il pubblico ha potuto apprezzare le prestazioni e l'agilità di questa vettura sportiva elettrica unica nel suo genere, guidata dall'ambasciatore del pilota Renault Julien Saunier. Julien partecipa al Tour de Corse Storico al volante di una Maxi 5 Turbo con gli iconici colori di Jean Ragnotti, che con la stessa vettura vinse il Tour de Corse nel 1985. Al prezzo di 160.000 euro*, Renault 5 Turbo 3E è ora disponibile per la prenotazione, offrendo ai clienti l'opportunità di acquistare uno dei 1.980 veicoli disponibili all'apertura degli ordini".

