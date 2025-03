Renee Zellweger si unisce al cast dellaOnly Murders in the Building stagione 5

HQ

Dopo quattro stagioni forti, Only Murders in the Building tornerà anche per una quinta stagione, una serie di episodi che sono attualmente in produzione e vedranno Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez collaborare ancora una volta.

La prossima stagione, che se le stagioni passate sono qualcosa su cui basarsi, dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno, vedrà alcuni grandi nomi nel cast, tra cui Christoph Waltz, Tea Leoni e Keegan-Michael Key, e ora un'altra grande star è stata confermata per l'equipaggio.

È la stessa Bridget Jones, Renee Zellweger, che si è unita alla quinta stagione di Only Murders in the Building, interpretando un personaggio di cui non sappiamo assolutamente nulla in questo momento. Il casting è stato confermato durante il grande annuncio del casting di Avengers: Doomsday di Marvel ieri, quando è stata presentata la seguente rivelazione.

