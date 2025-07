Renner sul ritorno di Occhio di Falco: "Sono più del 150% di quello che ero"

Jeremy Renner sembra più che pronto a rimettersi il fiocco e i collant. In una recente intervista con Empire, la star della Marvel ha discusso apertamente la possibilità di una seconda stagione di Occhio di Falco, qualcosa che in precedenza aveva affermato di aver rifiutato dopo che la Disney avrebbe cercato di abbassarlo con metà dello stipendio. Ma ora, sembra che il dialogo tra Renner e lo studio abbia preso una piega molto più positiva.

Renner si sta ancora riprendendo dall'orribile incidente dello spazzaneve che gli ha quasi tolto la vita due anni fa. Ma secondo lui, è nella migliore forma della sua vita. Parlando con Empire, Renner ha dichiarato:

"Sono sicuro che finiremo per fare la seconda stagione e fare altre cose. E sono felice di farlo. Il mio corpo si sta preparando per una cosa del genere. Non so se qualcuno vuole vedermi in calzamaglia, ma il mio corpo starà bene con i collant. Sono più del 150% di quello che ero prima dell'incidente".

Resta da vedere se questo significherà che Marvel e Renner stanno finalmente sistemando le cose, ma tutti i segnali puntano verso un ritorno.