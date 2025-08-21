Rennsport annulla il modello free-to-play, annunciati i prezzi dei nuovi giochi

HQ

Il concorrente tedesco Rennsport verrà lanciato nella versione 1.0 a novembre come sembra e guadagnare quel tempo Competition Company e lo sviluppatore di assting Teyon rilasceranno il loro gioco per console, così come per PC. In questo momento Rennsport è free-to-play tramite Epix Game Store e Steam e durante l'ultimo anno lo sviluppatore ha parlato molto di "Founders Pack" e del loro modello economico, ingame - che onestamente sono stati disorientanti e confusi, nella migliore delle ipotesi. Competition Company ha annunciato durante la mattinata che sta abbandonando il modello free-to-play e passerà a un modello a prezzo normale in cui il gioco base costerà € 69,99 e conterrà 18 auto e 13 piste. Se vuoi più auto e piste di così, dovrai pagarle auto per auto.

Rennsport ddevelopers sulla transizione:

"Coloro che hanno acquistato Rennsport Founder's Pack su PC non rimarranno a mani vuote, poiché i sostenitori Gold e Platinum riceveranno una Standard Edition gratuita del gioco. I sostenitori di Diamond riceveranno una Deluxe Edition del gioco. Due