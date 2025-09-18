Rennsport uscirà il 13 novembre per PC, PS5 e Xbox

HQ

Il 16 dicembre 2024, German Competition Company ha lanciato la versione beta del titolo di sim-racing Rennsport. Da allora, hanno lavorato duramente per cercare di mettere insieme un'esperienza che possa competere con giganti come iRacing, Assetto Corsa e Le Mans Ultimate.

Ora, l'editore Nacon annuncia che il gioco uscirà (1.0) il 13 novembre e poi per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, contemporaneamente. Gamereactor ovviamente lo esaminerà, quindi. Considerando che i vecchi sviluppatori di Project Cars/GTR2 Straight 4 Studios rilasceranno Project Motor Racing il 25 dello stesso mese, possiamo aspettarci l'autunno più denso di sim-racing di tutti i tempi.

"Rennsport è il futuro della simulazione di corse, della competizione e della cultura automobilistica digitale. Vivi l'emozione di guidare auto da corsa ad alte prestazioni su circuiti scansionati al laser da tutto il mondo e strade mozzafiato immaginate dalla community. Rennsport è il parco giochi che gli appassionati di auto stavano aspettando. Si tratta di una simulazione di corse fotorealistica che offre i più alti livelli di competizione multiplayer. È il luogo in cui giocatori, piloti, atleti professionisti, modder e appassionati di auto si riuniscono per guidare, vivere e condividere la loro passione per le corse e le auto speciali".