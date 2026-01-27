HQ

In un mondo sempre più rumoroso e frenetico, è liberatorio e confortante incontrare storie che osano davvero andare un po' più piano. Essere discreto e umano, saltare il rumoroso e il bombastico e concentrarsi invece sui piccoli dettagli della vita quotidiana. Ed è esattamente quello che fa Rental Family. È una storia tranquilla, calda e inaspettatamente accurata sulla solitudine e su quel desiderio eterno di appartenenza, anche se è solo una finzione.

Al centro di tutto c'è Philip (interpretato da Brendan Fraser), un attore americano che è finito a Tokyo dopo che la sua carriera si è lentamente ma inesorabilmente svanita. Non è amareggiato, ma piuttosto rassegnato, e ha imparato ad accettare la situazione per quello che è. Dopotutto, la vita raramente si svolge esattamente come te lo sei immaginato. Ma quando si imbatte in un lavoro che è insolito, per usare un eufemismo – lavorare per un'azienda che affitta persone come familiari e amici – la porta si apre su un mondo tanto assurdo quanto carico di emozioni. Philip diventa improvvisamente padre, figlio o amico stretto - ma su richiesta.

Da una prospettiva occidentale, il concetto può sembrare strano, e sarebbe stato senza dubbio facile liquidare tutto come una commedia contorta o una satira cinica. Ma Rental Family e il suo regista Hikari hanno scelto una strada completamente diversa. Qui, il soggetto viene trattato con rispetto e riverenza, permettendo alle scene di svolgersi e prendersi il loro tempo. Ogni incontro tra Philip e i suoi clienti diventa una piccola storia a sé stante, spesso costruita da situazioni apparentemente banali. Una passeggiata nel parco, una riunione scolastica, una conversazione in un ristorante – è qui che il film trova davvero il suo cuore.

Brendan Fraser è, senza esagerare, assolutamente eccezionale nel ruolo e, dopo il suo meritato ritorno negli ultimi anni, continua a dimostrare al mondo quanto sia un attore magistrale e perché sia così incredibilmente facile da apprezzare. La sua interpretazione di Filippo è perfettamente equilibrata - in egual misura goffa e cauta, quasi invisibile al mondo - ma anche genuinamente empatica. È controllato e modesto, libero da grandi gesti, e si percepisce davvero come lui si renda conto lentamente e gradualmente della sua importanza, e che anche se le relazioni sono finte, i legami emotivi no.

Una delle relazioni più toccanti del film è quella tra Philip e la giovane Mia, di cui viene assunto come padre. La loro interazione è discreta ma incredibilmente efficace. Non è eccessivamente sentimentale o commovente, ma si concentra sulla tristezza silenziosa che la avvolge e l'intera situazione. Il desiderio e la gioia cauta che Philip riesce a portare. Perché anche se Rental Family può essere abbastanza semplice nel suo nucleo, le domande che solleva sono tutt'altro.

A differenza di molti altri film in cui Tokyo e il Giappone avrebbero potuto essere usati come sfondo appariscente, qui la città funziona più come un luogo pieno di contrasti - solitudine in una folla enorme, silenzio nonostante tutto il rumore. Il film non predica mai né punta il dito, ma permette che gli inevitabili scontri culturali avvengano naturalmente. Il film ci aiuta a capire meglio come le norme sociali, il senso del dovere e il bisogno di armonia siano spesso nascosti dietro un muro di cortesia, e come la vicinanza sia diventata un prodotto che si può vendere. La compagnia Rental Family quindi non appare grottesca, ma quasi come una conseguenza logica di come la società si è sviluppata.

Rental Family non fornisce risposte semplici, e i suoi sottosfuchi etici ed esistenziali sono intriganti. Queste relazioni inventate sono davvero utili o dannose? Il film non giudica; Al contrario, ci permette, spettatori, di osservare e assorbire semplicemente la fusione unica di disagio e calore. Perché anche se una relazione è finta, l'impressione che lascia è genuina e autentica, e il film ci ricorda che il contatto umano, qualunque sia il genere, ha sempre valore. È una storia calda, riflessiva e a volte dolorosamente accurata che merita il tuo tempo e dovrebbe essere vista in pace, preferibilmente con la mente aperta.