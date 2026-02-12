Rental Family di Brendan Fraser arriverà su Disney+ la prossima settimana

HQ

Sebbene Disney spesso aspetti molto prima di portare sui propri progetti live-action e animati per le sale sulla sua piattaforma di streaming, non ha lo stesso rispetto per i film del XX secolo e Searchlight.

Finora già nel 2026, lo streamer è stato rafforzato da importanti proposte cinematografiche come Springsteen: Deliver Me From Nowhere a gennaio e Predator: Badlands da ieri, e ora sappiamo quando aspettarci la commedia di Brendan Fraser, Rental Family.

Questo film segue un attore che accetta un lavoro in un'agenzia Rental Family in Giappone, che presto gli insegna uno scopo e il senso di appartenenza, in una storia commovente e commovente. Puoi vedere la sinossi completa del film qui sotto.

"Ambientato nella Tokyo dei giorni nostri, Rental Family segue un attore americano (Brendan Fraser) che fatica a trovare uno scopo finché non trova un lavoro insolito: lavora per un'agenzia giapponese "Rental Family ", interpretando ruoli da sostituto per sconosciuti. Immergendosi nei mondi dei suoi clienti, inizia a creare legami genuini che sfumano i confini tra performance e realtà. Affrontando le complessità morali del suo lavoro, riscopre uno scopo, l'appartenenza e la bellezza silenziosa della connessione umana."

Rental Family ha iniziato la sua campagna cinematografica solo alla fine di novembre 2025, ma alcune regioni, come il Regno Unito, hanno visto il film arrivare nelle sale solo a metà gennaio 2026. In questo caso, l'arrivo di Disney+ previsto per il 18 febbraio potrebbe sembrare imminente, ma anche un po' un piacere se avete già questo film nella vostra lista di visione.

Se non hai ancora visto Rental Family, non perderti la nostra recensione dedicata al film.