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Poche cose nella vita mi rendono più felice di quando gli sviluppatori osano attenersi a una visione chiara e semplicemente rifiutano di scendere a compromessi. Contro ogni miglior giudizio. Soprattutto quando si parla di narrazione audiovisiva, dove gran parte dell'esperienza ruota semplicemente attorno all'atmosfera e all'atmosfera piuttosto che a un gameplay profondo e a un mondo ampio e apparentemente infinito, pieno di possibilità. In breve, una narrazione compatta e focalizzata che ti permette, per qualche ora di beatitudine, di dimenticare davvero tutto il trambusto del mondo esterno.

Benvenuti negli anni '80 che non lo sono mai stati. Un riflesso distopico del decennio che tutti amiamo, ma dove i progressi tecnologici potevano prendere una direzione diversa. Dimentica Walkman, Macintosh e He-Man. Invece, ci vengono trattati strutture di potere oscure, controllo statale e violenza brutale. Il corpo si riduce a una risorsa e la vita è qualcosa di fugace che, nel complesso, non sembra significare poi così tanto. Al centro c'è R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano, che cerca di accettare questa nuova normalità. Un presupposto che, ovviamente, colloca immediatamente Replaced nello stesso sandbox filosofico di Blade Runner e Ghost in the Shell, dove domande di coscienza e identità ribolliscono costantemente sotto la superficie.

La città si staglia davanti a sé.

La differenza è che Replaced (fortunatamente) non cerca di superare quei titani che hanno definito il genere e che hanno contribuito a plasmare gran parte del genere, né nell'ambito né nell'esplorazione delle domande della vita. Mentre, ad esempio, Cyberpunk 2077 ha dato il massimo nel suo mondo vasto, pieno di sistemi, personaggi e storie, Sad Cat Studios ha creato qualcosa di molto più intimo e mirato. Replaced riduce l'esperienza e si concentra invece su ritmo, atmosfera e immersione. Il risultato parla davvero da solo attraverso la sua narrazione quasi claustrofobica. Una figura solitaria che vaga in un mondo in decadimento attivo. Gettato in cemento scintillante e bagnato dalla pioggia, acciaio e luce.

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Una sensazione trasmessa con rara perfezione forse dall'aspetto più sorprendente del gioco: la presentazione visiva. Abbiamo certamente visto i cosiddetti titoli HD2D prima, ma Replaced porta questo concetto oltre, risultando decisamente incredibilmente stiloso. E non conta un singolo elemento, ma quanto bene interagiscono l'illuminazione, la pixel art e il livello spesso assurdo di dettaglio tra loro. Sembra... Davvero vivo e radicato. Foglie appassite che danzano al vento, luce che filtra attraverso finestre sporche e stanze buie dove lo sporco pesa nell'aria.

I combattimenti possono essere piuttosto impegnativi a livelli di difficoltà più alti.

Tutto è così sfacciatamente ben composto, eppure non sembra mai che sia lì solo per il gusto di apparire. Invece, le immagini fungono da estensione della narrazione, con ogni scena che porta con sé un peso e una texture emotiva che più e più volte ti fa venire voglia di fermarti e semplicemente restare a bocca aperta. Per di più, la telecamera lavora attivamente per aumentare il dramma in ogni fotogramma zoomando, panoramicando o spostando la messa a fuoco. È elegante, coinvolgente e decisamente stupefacente.

Ma le ambizioni vanno ben oltre la sola immagine, e Replaced offre anche un gameplay sorprendentemente competente che combina platform, esplorazione e combattimenti più semplici, ma spesso sorprendentemente impegnativi. Quest'ultimo si basa su una combinazione di colpi, parate e contrattacchi. Semplice ma soddisfacente, chiaramente ispirata da Arkham Asylum, anche se naturalmente adattata a una prospettiva bidimensionale. I movimenti, tuttavia, hanno molto più peso in Replaced e possiedono una fluidità naturale che ricorda titoli come Flashback e Prince of Persia. In breve, non puoi semplicemente premere i pulsanti a spareggio, almeno non se giochi a uno dei livelli di difficoltà più alti, che spesso possono essere piuttosto punitivi.

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L'effetto qui è chiaro e si percepisce fin dal momento in cui fai i primi passi titubanti nel gioco. Ogni movimento porta semplicemente molto più significato e conseguenze; C'è un ritmo distinto qui che diventa rapidamente piuttosto coinvolgente. L'intero progetto spesso appare più cinematografico nella sua presentazione, dove tutto, dalle animazioni, ai movimenti di telecamera al ritmo, mira chiaramente a essere più un'esperienza che un semplice gioco tra il pubblico.

Ed è qui che Replaced trova davvero la sua identità. Perché, sebbene sia piuttosto facile, di passaggio, tracciare parallelismi con altre opere del genere, sia nel cinema che nei videogiochi, tutte le influenze sono filtrate attraverso la visione intransigente che il team ha stabilito. Qui c'è uno scopo, non solo stile, e anche se non è certo una novità per il genere, riescono comunque a presentarlo in modo personale piuttosto che predicatorio. Le domande emergono naturalmente attraverso la curiosità e le situazioni in cui ti trovi.

Ma non tutto è perfetto, e per molti il gameplay piuttosto superficiale del gioco probabilmente diventerà noioso. Questa è, ovviamente, una scelta molto deliberata da parte degli sviluppatori e fa parte della già citata 'visione senza compromessi'. Per questo li lodo davvero. Ma Replaced non piacerà alle masse. È di nicchia, è limitato e, non da ultimo, è un gioco che quasi ti costringe a fermarti ogni tanto per osservare davvero l'ambiente circostante.

Che sia la luce!

Replaced non cerca di essere il più grande o il migliore. E in un genere che altrimenti tende così facilmente a concentrarsi e a impantanarsi in eccessi tecnici e ambizioni eccessive, è rinfrescante avere qualcosa che osa essere più essenziale, focalizzato e personale. In definitiva, Replaced parla, dopotutto, di emozione, che ha in abbondanza, con una storia che risuona profondamente, risulta rinfrescante senza reinventare la ruota e, inoltre, non sente il bisogno di fornire tutte le risposte.

Se questo è un pacchetto con cui puoi convivere, e se, come il sottoscritto, hai un debole per i pixel distopici proiettati di neon e sporcizia, allora Replaced sarà probabilmente una delle esperienze più incredibili e trasformative degli ultimi tempi. Quindi spegni le luci, alza il volume e lascia che l'alternativa degli anni '80 ti avvolga.