Replaced, Vampire Crawlers e NHL 26 sono tra le nuove aggiunte a Game Pass per la prima metà di aprile
Microsoft ha annunciato un nuovo giro di giochi che arriveranno su Game Pass per gli abbonati nelle prossime due settimane.
Se hai dato un'occhiata alla Partner Preview di Microsoft prima di Pasqua, probabilmente sai già quali giochi arriveranno su Game Pass nella prima metà di aprile. Ma c'è ancora molto da aspettarsi, e la lista completa è ora stata pubblicata, che, come al solito, include alcuni titoli del primo giorno.
I seguenti giochi saranno presto aggiunti a Game Pass (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Xbox Premium) nei prossimi giorni:
Come al solito, ci sono anche cose extra come i bonus da scaricare gratuitamente, e la prima metà di aprile non fa eccezione. Puoi leggere di più su questo su Xbox Wire.
I seguenti titoli saranno rimossi dal servizio il 15 aprile, ma come al solito otterrai uno sconto tramite l'abbonamento se vuoi mantenerli: