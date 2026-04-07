Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news

Replaced, Vampire Crawlers e NHL 26 sono tra le nuove aggiunte a Game Pass per la prima metà di aprile

Microsoft ha annunciato un nuovo giro di giochi che arriveranno su Game Pass per gli abbonati nelle prossime due settimane.

HQ

Se hai dato un'occhiata alla Partner Preview di Microsoft prima di Pasqua, probabilmente sai già quali giochi arriveranno su Game Pass nella prima metà di aprile. Ma c'è ancora molto da aspettarsi, e la lista completa è ora stata pubblicata, che, come al solito, include alcuni titoli del primo giorno.

I seguenti giochi saranno presto aggiunti a Game Pass (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Xbox Premium) nei prossimi giorni:


  • Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 7 aprile

  • DayZ (PC) - 8 aprile

  • Endless Legend 2 (Anteprima del gioco) (PC) - 8 aprile**

  • FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 8 aprile**

  • Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 9 aprile

  • Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 10 aprile

  • Football Manager 26 Console (Cloud, Xbox e PC) - 13 aprile**

  • Hades II (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 14 aprile

  • Sostituito (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 14 aprile*

  • Il Taumaturgo (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 14 aprile

  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 16 aprile**

  • NHL 26 (Cloud e Xbox Series S/X) - 16 aprile*

  • Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Xbox e PC) - 17 aprile

  • Little Rocket Lab (Cloud, Xbox e PC) - 21 aprile**

  • Sopa - Tale of the Stolen Potato (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - 21 aprile**

  • Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 21 aprile*

  • Kiln (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 23 aprile*

Come al solito, ci sono anche cose extra come i bonus da scaricare gratuitamente, e la prima metà di aprile non fa eccezione. Puoi leggere di più su questo su Xbox Wire.

Replaced, Vampire Crawlers e NHL 26 sono tra le nuove aggiunte a Game Pass per la prima metà di aprile

I seguenti titoli saranno rimossi dal servizio il 15 aprile, ma come al solito otterrai uno sconto tramite l'abbonamento se vuoi mantenerli:


  • Ashen (Cloud, Xbox e PC)

  • Eiyuden Chronicle: Cento Eroi (Cloud, Xbox e PC)

  • Grand Theft Auto V (Cloud, Xbox e PC)

  • My Little Pony: Un mistero di Zephyr Heights (Cloud, Xbox e PC)

  • Terra Invicta (Anteprima del gioco) (PC)



Caricamento del prossimo contenuto