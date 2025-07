Report: Battlefield 6 verrà lanciato a ottobre

Ci incontreremo Battlefield 6 correttamente domani, quando avverrà la presentazione completa del gioco. Sembra che quel momento verrà utilizzato anche per presentare la data di uscita del gioco e la quantità di denaro che dovremmo mettere da parte per accaparrarcene una copia quando arriverà quella data.

Secondo il dataminer spesso affidabile Bilibil-kun, via Dealabs, l'uscita sarà in realtà abbastanza vicina e seguirà la recente tendenza di videogiochi sempre più costosi. Il rapporto afferma che il lancio è previsto per il 10 ottobre e che il prezzo sarà fissato a 80 euro, quindi probabilmente anche 70 sterline/80 dollari.

Si noti inoltre che ci saranno due versioni del gioco al momento del lancio, la copia base e la più costosa Phantom Edition che conterrà alcuni contenuti extra di gioco. Ne sapremo di più su questo con certezza domani, ma sembra che ottobre sarà un periodo molto impegnativo, dato che la data del 10 ottobre è stata vista brevemente anche sul EA App.

Inutile dire che, con Ghost of Yotei, Pokémon Legends: Z-A, Little Nightmares 3 e Ninja Gaiden 4 in arrivo su Battlefield 6 solo nel mese di ottobre, potrebbe valere la pena mettere da parte un po' di soldi se alcuni di questi giochi ti piacciono.