Report: Call of Duty: Black Ops 7 verrà lanciato a metà novembre

Ci aspettiamo che Activision e Treyarch mettano una data precisa per il lancio di Call of Duty: Black Ops 7 alle Gamescom Opening Night Live della prossima settimana, quando il titolo sarà presente e verrà mostrato in modo più dettagliato. Tuttavia, non molto riesce a rimanere segreto nell'industria dei giochi in questi giorni, e a tal fine un rapporto ha fatto il giro parlando del lancio dello sparatutto e anche su quali piattaforme arriverà.

Secondo il tipicamente affidabile Dealabs, si dice che Call of Duty: Black Ops 7 debutterà il 14 novembre e per quanto riguarda le piattaforme dovremmo aspettarci solo i soliti trasgressori. Ciò include PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Nonostante i frequenti commenti e le promesse di portare Call of Duty sulle console Nintendo come parte della mega fusione da 68,7 miliardi di dollari Microsoft-Activision Blizzard, non dovremmo aspettarci che Black Ops 7 venga lanciato il Switch 2 - anche se questo non esclude un eventuale porting...

In termini di prezzi, il rapporto rileva che il gioco punterà a € 79,99 per un'edizione fisica (con un disco!). Non c'è alcuna menzione diretta se, come alcuni giochi Nintendo Switch 2, le edizioni fisiche saranno destinate ad essere più costose delle alternative completamente digitali.

Infine, si noti che i preordini per il gioco prenderanno il via poco dopo l'annuncio all'ONL il 19 agosto, con anche, come è noto, il lancio il Game Pass il primo giorno.