Rapporto: Forza Horizon 6 è destinato ad avere un lancio migliore rispetto a qualsiasi altro dei suoi predecessori

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Come sapete, Forza Motorsport del 2005 ha segnato l'inizio della serie Forza, ed è stata popolare fin dall'inizio, anche se non ancora un franchise enorme. Tuttavia, quando si è espansa con lo spin-off Forza Horizon nel 2012, le cose sono davvero decollate. Oggi è Horizon a definire Forza come marchio, e Forza Horizon 5 ha raggiunto oltre 50 milioni di giocatori lo scorso autunno.

Nonostante questo incredibile successo, la società di analisi Alinea Analytics ora si aspetta Forza Horizon 6 che inizi con un inizio ancora migliore. Questa volta, il viaggio ci porta in Giappone, dove è stata ricreata una sezione trasversale del paese con numerosi monumenti iconici, città enormi, villaggi e templi da esplorare. Questo è chiaramente allettante, come scrivono:

"Le nostre stime mostrano che Forza Horizon 6 ha già superato le 500.000 copie su Steam più di un mese prima del lancio."

Aggiungi a questo 3,3 milioni di persone che hanno fatto la lista di desideri, e tutto sommato, questo rende il gioco già "il titolo Forza più venduto su Steam prima del lancio, con un intero mese davanti." Questo significa che se "Playground Games ci riuscirà, stiamo guardando un nuovo punto di riferimento per il genere delle corse", e non si fermano qui con le loro proiezioni, ma concludono:

"Basandosi su confronti con altre quantità note e grandi sequel, la prevendita ha visto che Horizon 6 ha superato i 2 milioni di unità su Steam nelle prime 24 ore."

Un aspetto che aumenterà ulteriormente i numeri del gioco è che sia la Cina che il Giappone sarebbero molto più interessati rispetto alle versioni precedenti, il che significa che sembrano aver trovato una nuova base di clienti.

Il 19 maggio, che è quasi esattamente tra un mese, Forza Horizon 6 verrà lanciato sia su PC che su Xbox Series S/X (arriverà su PlayStation 5 in un secondo momento) e poi vedremo se i dati di Alinea Analytics reggeranno la testa, ma sicuramente ci sono molti indicatori di un lancio davvero forte.