Report: Half-Life 3 sarà un titolo di lancio per Steam Machines

HQ

Molti si aspettavano di vedere qualcosa su Half-Life 3 ai Game Awards la scorsa settimana, ma non c'era traccia del gioco. Invece, Mike Straw, Senior Editor di Insider Gaming, ha alzato un po' il velo su ciò che sa del gioco.

Secondo le sue fonti, Valve sta rimandando un annuncio a causa della situazione incerta legata al forte aumento dei prezzi della RAM, che attualmente sta influenzando il mercato e senza dubbio influenzerà anche il prezzo della loro prossima Steam Machine.

"C'è però la preoccupazione che non abbiano preso una decisione sul prezzo, il che sta ostacolando l'annuncio di qualsiasi altra cosa. Il motivo è il prezzo della RAM per PC. Sono aumentati del 200%, 300%, 500% rispetto a ottobre, e stanno solo peggiorando. [...] Alla fine della giornata, il gioco è reale. Non si può negare. Al momento è solo un quando e non un se. [...] La Steam Machine doveva essere il primo trimestre, tipo la fine del primo trimestre del 2026, ma sto iniziando a chiedermi se quell'hardware verrà rilasciato." - Mike Straw, Senior Editor, Insider Gaming

Poiché Half-Life 3 è previsto come titolo di lancio per Steam Machine, non ha senso annunciare il gioco finché Valve non sarà pronta a procedere con Steam Machine, attualmente previsto per la primavera 2026. Ma come sottolinea Mike Straw, la situazione che circonda i prezzi della RAM potrebbe influenzare il lancio di Steam Machine e, non da ultimo, il suo prezzo. È un periodo molto difficile per rilasciare nuovo hardware quando tutto è così incerto - chiedete pure a Nintendo.

La buona notizia, secondo Mike Straw, è che Half-Life 3 esiste ed è solo una questione di "quando" e non di "se" il gioco verrà rilasciato.

Potrebbe Half-Life 3 farti considerare una Steam Machine?