Report: il prossimo progetto di Sony Santa Monica Studio non è God of War, ma una nuova IP

HQ

Con ogni nuovo State of Play di Sony, è chiaro che siamo ancora lontani dal vedere i risultati del grande cambiamento di strategia di rilascio del proprietario di PlayStation. La cancellazione e l'abbandono della stragrande maggioranza dei suoi progetti di giochi come servizio ha lasciato un vuoto di giochi first-party per alimentare PS5 che sta lasciando l'amaro in bocca ai giocatori.

Tuttavia, ogni evento in cui non riceviamo una rivelazione del progetto è semplicemente uno in cui i team sono impegnati a creare i blockbuster di domani, poiché dobbiamo ancora sentire in modo approfondito i progetti dei due studi di maggior successo di Sony. Vale a dire, Naughty Dog e SIE Santa Monica Studio.

Di Naughty Dog sappiamo un po' di più, ma la strategia promozionale di Intergalactic: The Heretic Prophet non ci ha ancora detto molto sul gioco, né ci ha mostrato alcun gameplay. Anche se è possibile che vedremo più in profondità entro la fine dell'anno, non c'è nulla che indichi un'uscita nel 2026. E Sony Santa Monica è ancora più lontana con il suo prossimo lavoro.

A quanto pare, quello che dovremmo aspettarci da Cory Barlog e il suo team non è la prossima avventura di Kratos e Atreus nell'attuale linea God of War, ma piuttosto una nuova IP, il cui sviluppo sta procedendo bene, secondo l'affidabile Jason Schreier. Il giornalista di Bloomberg stava discutendo delle sue piccole intuizioni su ResetEra quando ha condiviso il seguente messaggio:

"Il gioco di Cory Barlog è la prossima grande novità di SSM. L'ultima volta che ne ho parlato con qualcuno (un mese o due fa) stava andando bene".

Quindi, qualunque cosa sia, è ancora in una fase di sviluppo piuttosto serrata, ma possiamo aspettarci qualcosa di completamente nuovo dallo studio. E, francamente, si sono guadagnati il vantaggio di andarsene con grandi aspettative.

Di cosa vorresti che trattasse il prossimo gioco di SIE Santa Monica Studio?