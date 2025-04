Report: La serie Tomb Raider di Phoebe Waller-Bridge non ha ancora una sceneggiatura

HQ

Ci sono alcuni diversi Tomb Raider adattamenti attualmente in lavorazione. Dopo il film live-action con protagonista Alicia Vikander, ma non è mai riuscito a entrare in una spirale ulteriore, al momento Netflix sta lavorando a una seconda stagione del suo progetto anime e Prime Video sta ancora cercando di realizzare una serie live-action diretta da Phoebe Waller-Bridge di Fleabag.

Tuttavia, sembra che quest'ultimo sia ancora molto, molto lontano, e forse anche a rischio di cancellazione del tutto. Diciamo questo perché in un recente rapporto di Puck News, si afferma che il progetto è già stato sottoposto a due stanze degli sceneggiatori, ha visto decine di milioni di dollari spesi per esso, eppure non c'è nulla di sostanziale da mostrare, nemmeno un'idea di sceneggiatura.

In particolare, il rapporto afferma che Waller-Bridge non è riuscita a proporre alcuna idea per progetti futuri nei primi tre anni del suo accordo con lo streamer, eppure ha comunque rinnovato il suo accordo con Prime Video, che tre anni dopo - e dopo aver ottenuto la gestione della serie Tomb Raider da maggio dello scorso anno - non ha ancora nulla da mostrare.

"Tomb Raider, su cui Waller-Bridge stava lavorando e che Salke stava supervisionando personalmente dopo aver annunciato il ritiro della serie lo scorso maggio, è ora passato attraverso due stanze di sceneggiatura e decine di milioni di dollari in costi di sviluppo. Non c'è ancora una sceneggiatura".

In sostanza, se speravate di avere presto informazioni su questo progetto, non trattenete il respiro.