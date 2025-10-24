Report: Lo strumento di intelligenza artificiale di EA genera errori di codifica e ansia tra i dipendenti

HQ

Oggi nessuno crede che l'IA sia solo una moda passeggera e tutto indica che la tecnologia gioca un ruolo sempre più importante nel mondo dei giochi. Diversi sviluppatori dispongono già degli strumenti necessari per rendere l'intelligenza artificiale una parte naturale dello sviluppo del gioco, ed EA è uno di questi.

Tuttavia, le cose non sembrano andare come speravano. Secondo un rapporto di Business Insider, il bot AI di EA ReefGPT ha causato problemi piuttosto che accelerare lo sviluppo. Ad esempio, propone soluzioni proprie in grado di produrre risultati completamente illogici e persino di generare codice errato.

Inoltre, il morale di EA è in calo poiché lo strumento viene testato dai dipendenti in tempo reale. Poiché diventa più ingombrante e i problemi devono essere risolti manualmente, lo sviluppo sta effettivamente rallentando. A peggiorare le cose, diversi dipendenti affermano di essere costretti ad addestrare i propri sostituti dell'intelligenza artificiale, il che renderà i loro servizi ridondanti.

Che ne pensi? Sei sorpreso e capisci le preoccupazioni dei dipendenti?