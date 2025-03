Report: Superman dura ben più di due ore

HQ

L'11 luglio è di nuovo il momento per Superman di volare nelle sale di tutto il mondo poiché l'attesissimo film di James Gunn darà il via al nuovo universo DC. Il film è molto importante in quanto contribuirà a creare clamore (o negatività) per la gigantesca avventura della Warner Bros. nel DCU.

Ora, l'insider di Hollywood Jeff Sneider riferisce di sapere per quanto tempo il film è nel taglio attuale (può essere leggermente modificato), vale a dire 140 minuti, il che significa due ore e 20 minuti. Può sembrare molto, ma in realtà è più breve di Superman Returns (154 minuti) del 2006, Man of Steel (143 minuti) del 2013 e Batman v Superman: Dawn of Justice (152 minuti) del 2016.

Rispetto al precedente lavoro di Gunn, è leggermente più lungo del primo Guardiani della Galassia, paragonabile al secondo e più corto del terzo. Ma se ne avete visto qualcuno, sapete che Gunn è un maestro del ritmo, quindi dubitiamo che sarà mai noioso.