Report: Ubisoft dà il via libera alla nuova avventura di The Crew

Ubisoft sta continuando ad andare avanti e ora sembra aver dato il via libera a un nuovo gioco della serie The Crew, secondo un rapporto di insider credibile. Tuttavia, non aspettarti di avere l'opportunità di giocarci presto, perché il gioco è rivolto alla prossima generazione di console ed è quindi ancora lontano diversi anni.

The Crew Motorfest è, come sappiamo, l'ultimo gioco della serie, che ha ricevuto un'accoglienza relativamente buona, con qualche elemento di troppo preso in prestito dalla serie Forza Horizon. Se ti sei perso la recensione, puoi leggerla qui.

Dove spera che sarà ambientato il prossimo The Crew, di nuovo negli Stati Uniti o da qualche altra parte?