Reportage: Injustice 3 confermato accidentalmente dall'artista WB Games

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Sono passati quasi dieci anni dall'ultima volta che abbiamo avuto un gioco di Injustice. Da allora, NetherRealm Studios è tornato al suo pane quotidiano, consegnando due nuovi titoli di Mortal Kombat. Tuttavia, c'è sempre stata la curiosità che faranno un altro grande scontro tra supereroi. Con il nuovo DCU in atto, sembra che ora sia il momento migliore per farlo, e a quanto pare Netherrealm è d'accordo.

Come riportato da MP1st, il curriculum di un artista che lavora alla Warner Bros. Games ha accidentalmente rivelato l'esistenza di Injustice 3. Nell'esperienza dell'artista anonimo, vediamo numerosi grandi giochi, come due titoli non annunciati e il seguito di Hogwarts Legacy. Non stiamo ipotizzando che uno di quei giochi non annunciati sia Injustice 3, tra l'altro, come viene esplicitamente menzionato nel curriculum.

Negli anni 2010, NetherRealm ha pubblicato un gioco per Mortal Kombat, seguito da Injustice. Questo è cambiato solo nel 2023, quando abbiamo avuto Mortal Kombat 1 dopo Mortal Kombat 11. A NetherRealm ci vogliono circa 3 o 4 anni per rilasciare un gioco, quindi forse potremmo vedere Injustice 3 in programma per il 2027. È pura speculazione, ma con una marea di contenuti DC in arrivo e la serie Absolute più interessante che mai, ora potrebbe essere il momento di dare uno sguardo nuovo alla serie di combattimento.