Reportage: Kirsten Dunst sarà protagonista contro Sydney Sweeney nel sequel di The Housemaid

The Housemaid, basato sull'omonimo libro, fu un enorme successo sia per Lionsgate che per Sydney Sweeney, incassando oltre dieci volte il budget di produzione al botteghino. Ha inoltre ricevuto ascolti costantemente alti, e dato che è un thriller con elementi horror, significa che ci sarà sicuramente un sequel.

Il segreto della domestica è già stato annunciato ed è basato sul secondo libro della stessa serie (scritto da Freida McFadden), e ora Deadline riporta che il co-protagonista di Sweeney nel prossimo film è stato scelto. Sarà nientemeno che la premiata e acclamata dalla critica Kirsten Dunst (Bring It On, Spider-Man, Marie Antoinette).

La dirigente di Lionsgate Erin Westerman commenta:

"È un privilegio portare sul grande schermo il prossimo capitolo di The Housemaid con Kirsten Dunst. È un'icona. La sua carriera riflette straordinaria varietà e coraggio. Al fianco della sempre magnetica Sydney Sweeney, sarà una forza elettrizzante in un mondo in cui nulla è mai esattamente come sembra."

Rebecca Sonnenshine scriverà ancora una volta la sceneggiatura, mentre Paul Feig sarà la regia, quindi la ricetta per un altro successo è indubbiamente pronta.