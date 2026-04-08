Reportage: Nick Offerman si unisce al cast del film Elden Ring

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È tutto tranquillo sul fronte dei Senzarazioni quando si parla del film Elden Ring di A24. Durante il fine settimana, quelle che sembrano le prime immagini del set, che raffigurano una chiesa di Marika, sono apparse online, e ora potremmo avere un altro attore che si unirà al cast dell'epopea fantasy in arrivo di Alex Garland.

Come riportato dall'insider Jordan Ruimy sul suo sito World of Reel, la star di The Last of Us e Parks and Recreation Nick Offerman si unirà al cast. Kit Connor, Ben Whishaw e Cailee Spaeny sono già stati confermati per ruoli non divulgati nel film Elden Ring.

La scelta di Offerman può sembrare un po' strana, dato che la sua voce famosa è così profondamente sfumata da un accento americano che è difficile immaginarla in The Lands Between. Tuttavia, il talento di Offerman parla da sé, e ha già lavorato con Alex Garland nel film di A24 Civil War.

Per quanto riguarda chi Offerman potrebbe interpretare nel film Elden Ring, al momento non è chiaro, ma se la storia ruota attorno al modesto Senza-Scena, allora potrebbe agire come figura guida per il nostro protagonista. Sia come personaggio nuovo che predefinito.