Requisiti PC di The Blood of Dawnwalker rivelati

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Martedì sera abbiamo finalmente potuto scoprire di più su The Blood of Dawnwalker, sviluppato dal nuovo studio di Konrad Tomaszkiewicz, regista di The Witcher 3: Wild Hunt, Rebel Wolves. Tra le altre cose, è stato rivelato che il gioco uscirà il 3 settembre e durerà circa 50-70 ore di gioco - e abbiamo anche avuto il piacere di parlare con gli sviluppatori.

Ora, lo studio ha anche rilasciato i requisiti per PC del gioco e, dato che è un titolo visivamente straordinario per Unreal Engine 5, le specifiche sono piuttosto impegnative. I requisiti di CPU sono sorprendentemente alti, e se vuoi giocare in 4K, avrai praticamente bisogno di una RTX 5090 (il che fa chiedere come si comporteranno le console).

Dai un'occhiata ai requisiti di sistema PC qui sotto. Pensi che siano ragionevoli o un po' troppo alti, e più o meno dove si colloca il tuo computer nello spettro?