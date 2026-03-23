Resident Evil 3 raggiunge il numero più alto di giocatori contemporanei su Steam negli ultimi sei anni

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Resident Evil compie 30 anni, che viene festeggiato con una massiccia promozione su Steam, e Resident Evil Requiem è appena uscito con grande successo. In definitiva, questo ha portato a una grande rinascita della serie, e ora stiamo assistendo a un riflesso piuttosto anticonvenzionale di questo.

Resident Evil 3 è stato rilasciato quasi esattamente sei anni fa ed è ora in offerta con uno sconto del 90% come parte della Vendita del 30° Anniversario - e unito al fatto che i giocatori di Requiem sono impazienti di altre avventure zombie da parte di Capcom, Resident Evil 3 ha raggiunto il numero più alto di giocatori contemporanei dal lancio.

Non meno di 20.363 giocatori contemporanei (secondo SteamDB) sono stati registrati su Steam domenica, una cifra circa cinque volte superiore a quella vista dal gioco dall'aprile 2020 (quando è stato rilasciato). In breve, la febbre di Resident Evil è al suo apice in questo momento, e il successo di Capcom non mostra segni di rallentamento.