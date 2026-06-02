Resident Evil 4 si sta avvicinando alla sua pausa più lunga di sempre

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Non mancano certamente le versioni Resident Evil 4, e contando l'uscita originale per GameCube del 2005 e il remake, ci sono ben oltre 20 versioni tra cui scegliere. Ma è passato molto tempo dall'ultima edizione di Resident Evil 4, il che ha portato un lettore su Resetera a fare un'osservazione interessante.

Da quando il gioco è stato rilasciato per GameCube, il periodo più lungo tra le uscite è stato poco meno di tre anni, e ora ci stiamo avvicinando a quel traguardo:

"In precedenza, il periodo più lungo tra le uscite di RE4 era dal 30 agosto 2016 al 21 maggio 2019 (994 giorni).

Sono passati 894 giorni da quando è uscita la versione IOS del remake."

In breve, Capcom deve sbrigarsi ad annunciare e rilasciare presto una nuova versione di Resident Evil 4 - altrimenti, entro la fine dell'estate, dovremo affrontare il periodo più lungo di sempre dall'uscita del gioco senza che venga lanciata una nuova edizione. E non possiamo permetterlo, vero?