Resident Evil 7: Biohazard continua a dimostrare la sua forza duratura

Resident Evil 7: Biohazard continua a viaggiare. E per otto anni di fila il gioco è riuscito a vendere oltre un milione di copie. Questo secondo l'ultimo rapporto trimestrale di Capcom che ha rivelato che Resident Evil 7: Biohazard per l'ottavo anno fiscale consecutivo ha venduto oltre un milione di copie.

Si tratta ovviamente di numeri molto impressionanti che dimostrano anche quanto bene il gioco regga ancora e riesca a coinvolgere i giocatori, vecchi e nuovi allo stesso modo.

Come molti di voi già sanno. La settima partita ha segnato un altro grande cambiamento per la franchigia. Non solo dal punto di vista del tono, ma anche dal punto di vista del gameplay, come nel caso di Resident Evil 4. Il che è anche riuscito a dare al franchise una spinta di energia tanto necessaria quando è stato rilasciato molti anni fa. Qualcosa che Resident Evil 7: Biohazard è chiaramente riuscito a replicare.

Quando hai giocato l'ultima volta a Resident Evil 7. E pensi ancora che regga?