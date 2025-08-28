Resident Evil 9 torna in terza persona poiché Resident Evil 7 era "troppo spaventoso"

HQ

Di recente abbiamo condiviso le nostre impressioni su Resident Evil Requiem della Gamescom, notando che sembra offrire una notevole quantità di orrore. Una delle nuove caratteristiche del gioco è che questa volta potremo scegliere di giocarci sia in prima che in terza persona, e c'è una buona spiegazione del motivo per cui Capcom ha scelto questa soluzione un po' non convenzionale.

Resident Evil 7: Biohazard è stato giocato in prima persona, che era una nuova caratteristica per la serie e ha contribuito notevolmente a renderlo il capitolo Resident Evil più spaventoso fino ad oggi. E a quanto pare, la mossa ha avuto un po' troppo successo. In un'intervista con GamesRadar, il regista Koshi Nakanishi afferma che è diventato semplicemente troppo spaventoso:

"Guardando indietro alla prospettiva in prima persona di Resident Evil 7, l'ho implementata come un modo per renderlo più coinvolgente e spaventoso che mai, cosa che penso la maggior parte dei media e dei giocatori abbiano concordato fosse un gioco incredibilmente spaventoso, ma forse era troppo spaventoso".

Aggiungendo una modalità in terza persona, ottieni un po' più di distanza dal tuo personaggio e una migliore panoramica, motivo per cui ora hai una scelta:

"Penso che alcune persone non siano riuscite a gestirlo, e non siano riuscite a finirlo o non l'abbiano nemmeno iniziato. E questo è qualcosa a cui guardo indietro pensando che, sai, voglio assicurarmi che le persone possano divertirsi con questo gioco. Quindi, se hai iniziato il gioco con la prospettiva in prima persona, e ti accorgi che è troppo, allora la terza persona è quasi un modo per fare un passo indietro rispetto a quel livello di orrore e renderlo un po' più facile da affrontare avendo il personaggio sullo schermo come una sorta di avatar di te stesso".

Il 27 febbraio è la data di uscita di Resident Evil Requiem su PC, PlayStation e Xbox. Giocherai in prima o terza persona e perché?