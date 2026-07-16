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Resident Evil

Il film Resident Evil di Zach Cregger è molto più breve del previsto

Con la durata di 95 minuti, è ancora più breve del film del 200Resident Evil 2 di Paul W.S. Anderson e Milla Jovovich, che durava 100 minuti.

Come sapete, Zach Cregger (Barbarian, Weapons) sta attualmente lavorando a un film Resident Evil che sembra offrire una visione leggermente diversa dell'amato universo horror di Capcom. Sappiamo già che il film non sarà basato su alcun gioco o personaggi familiari, e il primo trailer (qui sotto) è stato piuttosto ben accolto.

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Ora abbiamo avuto un po' più di informazioni dopo che la catena cinematografica americana AMC ha pubblicato una pagina dei biglietti per il film - e grazie a ciò, ora sappiamo che è un film inaspettatamente breve. La durata dura un'ora e 35 minuti, quindi anche se hai la vescica debole, puoi facilmente concederti la bibita più grande per questa avventura che si spera sia emozionante.

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