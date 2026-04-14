Resident Evil di Zach Cregger sta già spaventando il pubblico con il suo primo trailer

Se non lo sapevi, il CinemaCon si sta svolgendo in questo momento. Questo significa che puoi aspettarti molte notizie cinematografiche nel tuo feed nei prossimi giorni e, per i partecipanti, vedrai molti filmati inediti e trailer prima della loro uscita ufficiale. È un po' un po' un dispiacere che non abbiamo il trailer Resident Evil da mostrarvi in questo momento, ma abbiamo comunque notizie delle reazioni delle persone dopo averlo visto al CinemaCon durante la presentazione di Sony.

Il film horror sembra già spaventare la gente, e da Variety abbiamo un riepilogo di ciò che accade nel trailer. La star del film, Austin Abrams, attore di Weapons and Euphoria, apre il trailer cercando un telefono. Chiama la sua ragazza da una casa abbandonata, dicendo che non si parleranno mai più. Vediamo molti zombie nel resto del trailer, e alla fine Abrams corre per una strada mentre gli zombie lo inseguono sopra i tetti. I loro corpi schiantano a terra mentre cercano un pasto fresco.

Dal trailer, sembra che abbiamo già il nostro Resident Evil nella casa abbandonata. Potrebbe sembrare un film un po' generico di zombie vedere orde che inseguono il protagonista attraverso una città abbandonata, ma aspetteremo di vedere il trailer per decidere come si stia delineando l'adattamento di Cregger.

Il nuovo film Resident Evil arriva il 18 settembre, quindi il trailer ufficiale dovrebbe uscire abbastanza presto, offrendoci il nostro primo assaggio di un horror più ricco di zombie.