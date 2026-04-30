Resident Evil diventa horror completo nel inquietante teaser di Zack Cregger sul prossimo film

Zack Cregger, l'uomo che ci ha onorato sia con Barbaro che con il straordinario Weapons, si sta preparando a spaventarci ancora una volta con il suo adattamento cinematografico di Resident Evil. E con questo primo teaser trailer, avremo un piccolo ma molto (pruriginoso) gustoso assaggio di cosa aspettarci.

Chi di voi ha seguito il nostro reportage sul film sa che è stato già detto che il film condividerà ben poco con i giochi e le precedenti trasposizioni di film. E questo diventa chiaramente evidente anche dal teaser. A prima vista, il che, in realtà, ha ben poco, se non nulla in comune, con la saga.

È molto più cupo, cupo e spaventoso di qualsiasi cosa abbiamo visto nei film precedenti, e forse anche rispetto ai giochi. Con un senso quasi soffocante di disperazione, e un ensemble di creature terrificanti che sembrano andare ben oltre i "normali zombie". In breve, sembra incredibilmente emozionante, e puoi vedere il teaser qui sotto.

Resident Evil uscirà nelle sale il 18 settembre.

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