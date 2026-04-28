Resident Evil Requiem avrà a quanto pare un DLC mini-gioco single-player a maggio

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Dopo il successo incredibile del lancio di Resident Evil Requiem, che è stato recentemente confermato aver superato i sette milioni di copie vendute, non ci è voluto molto prima che Capcom annunciasse che i DLC erano in preparazione per il progetto. Anche se ci aspettiamo qualcosa di più significativo e di dimensioni in futuro, ci saranno nuove funzionalità aggiunte al gioco attuale già il mese prossimo.

Questa notizia arriva da DenFaminicoGamer (grazie, Genki), che condivide un frammento di informazioni dopo un'intervista con il regista di Requiem, Koshi Nakanishi, che rivela che a maggio un mini DLC debutterà e offre azione basata sul combattimento del gioco base.

"Per chi ha completato il gioco principale e pensa 'Non ho ancora fatto abbastanza scatenamento', penso che vi piacerebbe e direte: "Wow!! ", quindi per favore affila il tuo tonaglione e aspetta."

Nakanishi sottolinea anche che questo mini DLC sarà un'esperienza per giocatore singolo e gratuita per tutti i possessori di Requiem, sbloccandola dopo aver completato il gioco principale. Tenendo tutto questo a mente, ora non resta che aspettare l'annuncio ufficiale di Capcom.