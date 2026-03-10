Resident Evil Requiem conferma DLC che espandono la storia, la modalità foto e altro ancora

HQ

Resident Evil Requiem è uno dei migliori giochi della serie, come abbiamo detto nella nostra recensione, e le sue vendite confermano che anche i fan lo trovano un grande gioco.

Come da consuetudine con le ultime uscite della serie, il direttore di gioco Koshi Nakanishi ha condiviso un messaggio su X che conferma che arriveranno nuovi aggiornamenti per il gioco, come quello rilasciato ieri, che, oltre a correggere bug, includerà una Modalità Foto e un mini-gioco in arrivo a maggio. Il direttore del gioco ha confermato che sono in corso lavori per un'espansione della storia del gioco, cioè un DLC.

Al momento, non conosciamo la data di uscita di questa espansione della storia. Il regista stesso ammette che ci vorrà del tempo per essere pronti, ma sappiamo che è una nuova opportunità per approfondire i misteri che circondano la storia di Requiem. Forse le nostre previsioni, che abbiamo fatto insieme alla linea temporale ufficiale, si avvereranno...

E se non hai ancora finito il gioco, ti consigliamo di dare un'occhiata alle nostre guide.

Cosa speri di vedere nel DLC Resident Evil Requiem ?