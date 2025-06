Resident Evil Requiem è già stato inserito nella Wishlist di oltre un milione di giocatori

HQ

Raramente abbiamo visto una segretezza come quella diResident Evil Requiem Resident Evil 9, che si diceva fosse in mostra durante il Summer Game Fest. Ma durante l'evento stesso, Capcom ha cercato attivamente di fuorviarci, e ha persino tenuto un discorso dal palco in cui un rappresentante ha detto che non era ancora pronto per essere mostrato, solo per annunciare Resident Evil Requiem come l'ultimo gioco dell'intero show.

È stato divertente. E tutti sembravano essere incredibilmente impressionati da ciò che Capcom aveva da mostrare. Sia i media che i fan erano estasiati, e ora abbiamo una bella prova di quanto sia atteso. Tramite Instagram, viene rivelato che "oltre un milione di voi" ha aggiunto il gioco alla propria Lista dei desideri.

Resident Evil Requiem è uscito per PC, PlayStation e Xbox - ma al momento in cui scriviamo, puoi aggiungerlo alla tua Lista dei desideri solo per PlayStation e Steam - il che significa che sono questi due formati da soli che lo hanno reso un potenziale milione di vendite già otto mesi prima della premiere del 27 febbraio.

Tutto sommato, ci sono molti elementi che suggeriscono che l'incredibile successo di Capcom nell'ultimo decennio continuerà per molto tempo a venire.