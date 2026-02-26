Resident Evil Requiem Guida: Dove trovare il cannone S&S M232 di Grace

HQ

Resident Evil Requiem è pieno di segreti, oggetti nascosti e tanti misteri. Purtroppo, non possiamo esplorare le ambientazioni a nostro piacimento perché ci sono sempre nemici nei paraggi, quindi possiamo perderci molte cose importanti. La pistola S&S M232 è uno di quegli oggetti che, se ci distraiamo o non esploriamo a fondo tutte le aree, potremmo trascurare e andarcene senza la miglior pistola per Grace durante tutto il gioco.

Si trova nella sala pianoforte della Rhodes Hill Clinic, a sinistra dietro il bancone e accanto a una delle casseforti della zona. Fai attenzione al cantante e agli zombie in quella stanza, perché possono facilmente circondarti.

C'è anche una Moneta Antica nella stessa stanza, e se vuoi sapere a cosa serve, puoi leggere questa guida. Se vuoi altri consigli per rendere la tua avventura Resident Evil Requiem un po' più sopportabile, dai un'occhiata alla nostra guida per suggerimenti utili per il gioco.

Vi state divertendo molto con il nuovo gioco di Capcom?

