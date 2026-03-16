Resident Evil Requiem ha ora superato i 6 milioni di copie vendute

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Molti hanno sorpreso quando Capcom ha rivelato che Resident Evil Requiem aveva venduto fino a cinque milioni di unità nella sua prima settimana. Ma nel tempo trascorso successivo a questa immensa impresa, il gioco ha continuato a essere un successo, poiché un nuovo comunicato stampa conferma che le vendite totali nella vita hanno ormai superato i sei milioni di unità.

Questo successo ha reso Requiem il gioco di Resident Evil più venduto fino ad oggi, mentre la serie stessa ha raggiunto un totale di 183 milioni di copie vendute grandiosi (e molto ammirevole), dimostrando che l'interesse per il survival horror e la serie di punta di Capcom è ancora più alto che mai.

Per maggiori informazioni su Resident Evil Requiem, è stato recentemente affermato che il gioco riceverà un DLC, che senza dubbio aiuterà a incrementare e far crescere ulteriormente le vendite quando arriverà infine.