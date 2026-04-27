Resident Evil Requiem ha venduto sette milioni di copie

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Fin dal suo lancio, abbiamo seguito il successo di Resident Evil Requiem di Capcom, che si è rivelato un enorme successo sia tra i fan che tra la critica. Non solo il gioco è uno dei progetti più apprezzati dell'anno dalla critica, ma è anche un enorme successo commerciale, con milioni di copie vendute nei due mesi successivi al debutto.

A tal fine, Capcom ha di fatto confermato che Resident Evil Requiem sono ora arrivati a sette milioni di copie vendute, con questa informazione proveniente proprio da una torta... Per farla breve, Capcom ha recentemente organizzato una festa per commemorare questo traguardo, che ha incluso una torta con il seguente messaggio (catturato proprio da Geoff Keighley): "Grace, congratulazioni per i 7 milioni!"

Questo risultato continua a dimostrare quanto sia di successo e amata la saga di Resident Evil, e dimostra anche che Capcom sembra aver capito qual è il momento perfetto per pubblicare nuovi giochi, dato che l'anno scorso Monster Hunter Wilds è arrivato a febbraio e ha avuto un lancio che continua a far sembrare il lancio di Requiem piccolo, con otto milioni di copie vendute in tre giorni! Certo, Wilds ha presto rallentato rapidamente e si è dimostrato molto più difficile rispetto a Requiem.