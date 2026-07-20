Resident Evil Requiem Le figure amiibo arriveranno sul Nintendo Store il 30 luglio

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Capcom ha confermato che le figure Amiibo di Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft, protagoniste del recente Resident Evil Requiem, saranno in vendita il 30 luglio esclusivamente tramite il Nintendo Store. Ognuna di queste figure darà accesso a una skin di arma di gioco tramite la connessione NFC della console.

Vale la pena notare che il prezzo finale delle figure non è ancora stato rivelato, ma si stima che costeranno tra i 20 e i 25 euro, come tutti gli Amiibo rilasciati dopo Nintendo Switch 2.

Capcom è molto soddisfatta dell'accoglienza di Resident Evil Requiem e si sta già preparando per il lancio del prossimo anno di Resident Evil Veronica, un remake completo di Resident Evil: Code Veronica, uno dei capitoli classici più apprezzati dai fan. Un DLC per la storia di Requiem sarebbe anche in lavorazione; anche se non ancora ufficialmente confermato da Capcom, questa espansione della storia si collega al prossimo capitolo principale della serie, Resident Evil 10.