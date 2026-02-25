Resident Evil Requiem per Nintendo Switch 2

HQ

Non parlerò troppo qui di quanto sia un grande gioco Resident Evil Requiem, sia come nono capitolo della classica serie survival horror (e che celebra il suo 30° anniversario) sia in termini di qualità come gioco moderno di zombie, spavento e azione. Per questo, è meglio leggere la recensione completa di Resident Evil Requiem di Ben Lyons su Gamereactor.

Dirò brevemente che sono d'accordo con tutti i punti, pro e contro evidenziati dai miei colleghi, e che ho anche amato il suo equilibrio tra due stili (anche se preferisco vederlo come tre: Resident Evil 2, 4 e 7). Una cosa che mi affascina è quanto Capcom sia consapevole della propria finzione e come ne approfitti. Non è solo un game design classico e moderno di grande successo; È sapere come mettere a frutto le regole che ha stabilito da tre decenni.

Non siamo ciechi: Resident Evil Requiem sembra fantastico su Switch 2.

Nel 1996, il primo Resident Evil entusiasmò gli utenti della prima PlayStation (e successivamente di Saturn, entrambi con i loro CD-ROM), e nonostante l'enorme impegno necessario per rilasciare il secondo capitolo su una cartuccia Nintendo 64, fu nell'era GameCube che Capcom coltivò una comunità appassionata di fan Nintendo. Il brillante e pionieristico Resident Evil Remake, l'esclusivo prequel di Resident Evil Zero e, soprattutto, il rivoluzionario Resident Evil 4 hanno reso il genere un preferito tra gli utenti del produttore con sede a Kyoto. Ma all'inizio di quella generazione, Nintendo decise di smettere di competere nella corsa alla potenza pura e lasciarla ad altri, il che, nonostante le continue modifiche di Capcom (con una forte presenza su Wii e 3DS), lasciò i suoi giocatori senza le ultime versioni o senza dover gestire il cloud sulla prima Switch. Fino ad oggi.

Annuncio pubblicitario:



Non perdere: I 5 migliori giochi di Resident Evil di tutti i tempi



Resident Evil Re9uiem per Switch 2 segna la prima volta che una console Nintendo riceve un capitolo principale numerato dai tempi di RE4 all'inizio del secolo, e presenta nuovamente il suo volto più rappresentativo (Leon S. Kennedy) sulla copertina. La cosa migliore è che conferma ciò che le più che meritevoli trasposizioni di Resident Evil: Biohazard (7) e Resident Evil: Village (8) su Nintendo Switch 2 avevano suggerito: tutte e tre, l'intera trilogia, sono pienamente giocabili e profondamente godibili su questo hardware compatto e quindi limitato.

I modelli dei personaggi sono ben realizzati e dettagliati, ma i loro capelli sembrano tecnicamente datati.

Questa non è più la storia del passato con Doom o The Witcher su Switch 1. Ci sono ovviamente compromessi, ma non mi hanno impedito di divertirmi, di sentire la tensione e la paura, o di muovermi con fluidità e precisione. Certo, quelle erbe verdi alias (come molti altri oggetti se le esamini) tagliano più dell'ascia di Leon. Certo, potrebbe esserci un piccolo intoppo entrando in alcune aree. Certo, Grace e gli altri personaggi non si sono mai fatti acconciare con un Dyson in questa versione, nell'elemento più evidente del tutto. Certo, gli sfondi e gli oggetti di scena possono sembrare un po' sfocati, oppure i compiti DLSS possono fallire cercando di scalare qualcosa di più pixelato per mantenere tutto fluido.

Annuncio pubblicitario:

Ma davvero, se ti piace l'esperienza Switch 2 (o il suo predecessore, o un portatile in stile Steam Machine), credimi quando dico che non è affatto deludente. Presto pubblicheremo i nostri confronti grafici e di gameplay, così potrai vedere come bisogna guardare ai dettagli più fini e agli effetti più avanzati per trovare le differenze più evidenti rispetto alle altre console.

Sebbene gli oggetti raccolti abbiano bordi frastagliati, documenti importanti con dettagli interessanti sono perfettamente visibili.

Il gioco si carica a piena velocità su Switch 2 e include tutte le opzioni HDR, i risultati e il surround audio con posizioni regolabili che ci si aspetterebbe da un titolo moderno, anche se questi termini purtroppo suonano un po' inauditi sulle console Nintendo. Le sottili vibrazioni stereo quando si usa Grace sono di altissimo livello, e la mira in movimento è soddisfacente e ti riporta ai tempi di Wii e 3DS (non capiamo perché non sia abilitata di default, nemmeno su PS5; in realtà, è piuttosto nascosta). E tra l'altro, questa versione è anche molto, molto rifinita e ottimizzata, senza traccia dei numerosi bug, glitch e altri problemi che abbiamo riscontrato in RE4R al lancio.

Per tutti questi motivi, consiglio vivamente Resident Evil Requiem a chiunque abbia solo una Switch 2 o che ami particolarmente passare dalla TV alla modalità portatile (con cuffie, ovviamente). Se non cerchi la massima fedeltà e i lussi visivi sopra ogni cosa, questo è un porting molto serio che sa dove fare sacrifici e quindi mantiene il valore shock e l'immersione della versione principale, un ottimo lavoro di Capcom e automaticamente uno dei migliori giochi del giovane catalogo del Nintendo Switch 2.

Tutti gli schermi sono stati registrati con la funzione integrata della Switch 2 (compressa e solo 1080p).

Sinistra: È completamente morto? Non si sa mai...