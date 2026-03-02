Resident Evil Requiem quasi supera i 350.000 giocatori contemporanei su Steam durante il weekend di lancio

HQ

Ci aspettavamo tutti che Resident Evil Requiem avesse avuto buone prestazioni, soprattutto dopo la rivelazione della sua accoglienza critica, dove il gioco è stato considerato uno dei migliori del 2026 finora, anche da noi. Ma l'accoglienza ricevuta da fan e consumatori è molto più alta di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare.

Durante il weekend di lancio, Resident Evil Requiem ha raggiunto un picco simultaneo di giocatori su Steam di 344.214, il massimo mai raggiunto dalla serie con un margine molto, molto ampio. Per riferimento, il prossimo miglior gioco della serie sulla piattaforma di Valve è il recente remake di Resident Evil 4, che ha raggiunto un attimo di 168.191 giocatori in un momento.

Non abbiamo ancora ricevuto informazioni sulle vendite da Capcom, a parte il fatto che il gioco ha avuto un enorme successo fisico nel Regno Unito, ma tutti i dati sembrano mostrare che Requiem sta andando molto meglio di quanto si sarebbe aspettato e che Resident Evil è ancora estremamente rilevante nonostante celebri il suo 30º anniversario questo marzo.