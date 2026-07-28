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Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem supera gli otto milioni di copie vendute, aiuta Capcom a incrementare le vendite trimestrali di oltre il 50%

Gli utili trimestrali di Capcom sono aumentati di un ampio margine su base annua, dato che le sue uscite del 2026 si sono rivelate un grande successo.

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Capcom ha pubblicato i suoi bilanci trimestrali degli ultimi tre mesi fino a giugno 2026 e, senza sorpresa per nessuno, i suoi successi della prima metà dell'anno sono continuati a essere grandi successi per sviluppatore e editore. Sia Resident Evil Requiem che Pragmata hanno raggiunto nuovi traguardi di vendita, con franchise legacy come Devil May Cry che continuano a crescere i loro numeri.

Come confermato dall'ultimo rapporto trimestrale di Capcom, Resident Evil Requiem ha ora superato gli 8 milioni di copie vendute. L'ultima volta che abbiamo ricevuto un aggiornamento sulle vendite di Resident Evil Requiem è stato ad aprile, quando hanno raggiunto i 7 milioni di copie già vendute. Pragmata, il gioco Capcom uscito in quel mese, ha ormai superato i 2,5 milioni di copie dal lancio.

Se guardiamo ad altri franchise di cui Capcom è orgogliosa in questo trimestre, vediamo Devil May Cry 5 ricevere un'altra menzione, dato che il gioco ha ora raggiunto i 14 milioni di copie vendute. C'è stato un riferimento all'aumento delle vendite dei giochi Monster Hunter dopo la rivelazione dell'espansione Monster Hunter Wilds: Ascendance, ma non abbiamo ottenuto numeri a riguardo. Curiosamente, l'espansione Dark Arisen di Dragon's Dogma 2 non è stata menzionata nel documento, poiché sembra che i DLC avranno il loro impatto maggiore quando rivitalizzeranno l'esperienza originale questo autunno.

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